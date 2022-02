Per i referendum sulla giustizia, confidiamo in Amato (Di martedì 15 febbraio 2022) Oggi la Corte costituzionale si pronuncia circa l’ammissibilità dei sei referendum sulla giustizia presentati dalla Lega. Sono referendum molto incisivi, capaci di dare una svolta innovativa a un sistema giudiziario vetusto. Spero davvero che la Suprema corte dia il via libera a tutti i quesiti, abbia cioè il coraggio di non cedere alle pressioni che si annunciano fortissime della lobby (anzi, della casta) di quei magistrati che, come hanno scritto qualche tempo fa i giornali, frequentano logge massoniche. Conosco bene Giuliano Amato, nuovo presidente della Corte costituzionale. È stato per noi leghisti della prima ora un avversario politico davvero imprevedibile e capace. È per questo che lo stimo molto. Era un craxiano illuminato, i cui meriti lo hanno premiato, a differenza di tutti gli altri membri ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 15 febbraio 2022) Oggi la Corte costituzionale si pronuncia circa l’ammissibilità dei seipresentati dalla Lega. Sonomolto incisivi, capaci di dare una svolta innovativa a un sistema giudiziario vetusto. Spero davvero che la Suprema corte dia il via libera a tutti i quesiti, abbia cioè il coraggio di non cedere alle pressioni che si annunciano fortissime della lobby (anzi, della casta) di quei magistrati che, come hanno scritto qualche tempo fa i giornali, frequentano logge massoniche. Conosco bene Giuliano, nuovo presidente della Corte costituzionale. È stato per noi leghisti della prima ora un avversario politico davvero imprevedibile e capace. È per questo che lo stimo molto. Era un craxiano illuminato, i cui meriti lo hanno premiato, a differenza di tutti gli altri membri ...

