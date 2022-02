“Non toccarla”. E al GF Vip succede il panico: Delia vede Alex e Soleil e perde il controllo (Di martedì 15 febbraio 2022) Alex Belli è tornato al GF Vip 6. “Stasera faremo una proposta indecente al nostro Alex Belli – aveva annunciato Alfonso Signorini durante la 4oesima puntata – Il GF Vip 6 ha intenzione di mettere l’attore davanti ad una scelta clamorosa da prendere, chissà cosa sceglierà di fare lui. Vuole che tu ritorni in casa per qualche giorno e farai veramente qualcosa per mettere fine a questo triangolo. Darai un finale a questa soap d’amore e deciderai se scegliere Soleil, Delia o anche Basciano”. Lunedì 14 febbraio Alex Belli ha varcato nuovamente la fatidica porta rossa, suscitando le diverse reazioni da parte degli inquilini e, in particolare di Soleil Sorge e Delia Duran. Con la prima felice per averlo rivisto e la moglie sconvolta dopo averlo visto all’interno della ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 febbraio 2022)Belli è tornato al GF Vip 6. “Stasera faremo una proposta indecente al nostroBelli – aveva annunciato Alfonso Signorini durante la 4oesima puntata – Il GF Vip 6 ha intenzione di mettere l’attore davanti ad una scelta clamorosa da prendere, chissà cosa sceglierà di fare lui. Vuole che tu ritorni in casa per qualche giorno e farai veramente qualcosa per mettere fine a questo triangolo. Darai un finale a questa soap d’amore e deciderai se scegliereo anche Basciano”. Lunedì 14 febbraioBelli ha varcato nuovamente la fatidica porta rossa, suscitando le diverse reazioni da parte degli inquilini e, in particolare diSorge eDuran. Con la prima felice per averlo rivisto e la moglie sconvolta dopo averlo visto all’interno della ...

Advertising

VikyD16 : @Isidel_ Ma non è una novità, lo sapevamo che la gatta morta vipera velenosa di Soleil è una 'donna' squallida, ora… - MomentoSpritz : RT @Soleilandia: Alex si inginocchia a Soleil. Delia sbotta 'non toccarla' Posso dire che qua ha fatto bene? L'ho detto. #gfvip #solearmy… - adoroiltrashh : RT @Soleilandia: Alex si inginocchia a Soleil. Delia sbotta 'non toccarla' Posso dire che qua ha fatto bene? L'ho detto. #gfvip #solearmy… - Michell94412494 : RT @Soleilandia: Alex si inginocchia a Soleil. Delia sbotta 'non toccarla' Posso dire che qua ha fatto bene? L'ho detto. #gfvip #solearmy… - princicessaleya : RT @Soleilandia: Alex si inginocchia a Soleil. Delia sbotta 'non toccarla' Posso dire che qua ha fatto bene? L'ho detto. #gfvip #solearmy… -