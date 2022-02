Non funziona il sito del Reddito di Cittadinanza il 15 febbraio, problemi accesso SPID (Di martedì 15 febbraio 2022) In questo martedì 15 febbraio non funziona il sito del Reddito di Cittadinanza al tentativo di accesso alla piattaforma con SPID. Si tratta di un problema di non poco conto per coloro che percepiscono il contributo e vorrebbero verificare proprio in queste ore la loro situazione, magari gli ultimi accrediti ricevuti. Allo stesso tempo, proprio la funzionalità del servizio è inibita anche a tutti coloro che vorrebbero far partire ora una richiesta di contributo appunto, attraverso la procedura online, piuttosto che quella via ufficio postale o CAF abilitato. Vale la pena dettagliare meglio perché non funziona il sito del Reddito di Cittadinanza in questo martedì di metà ... Leggi su optimagazine (Di martedì 15 febbraio 2022) In questo martedì 15nonildeldial tentativo dialla piattaforma con. Si tratta di un problema di non poco conto per coloro che percepiscono il contributo e vorrebbero verificare proprio in queste ore la loro situazione, magari gli ultimi accrediti ricevuti. Allo stesso tempo, proprio lalità del servizio è inibita anche a tutti coloro che vorrebbero far partire ora una richiesta di contributo appunto, attraverso la procedura online, piuttosto che quella via ufficio postale o CAF abilitato. Vale la pena dettagliare meglio perché nonildeldiin questo martedì di metà ...

