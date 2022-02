«Non è stata adottata, è mia figlia», ha detto la top diventata mamma a 50 anni (Di martedì 15 febbraio 2022) Una mamma con una bambina in braccio. Nulla di strano, se non fosse che quella mamma è Naomi Campbell, 51 anni, che tiene fra le braccia la sua piccola nata nove mesi fa. La diva della moda ha posato per la prima volta con la figlia per la cover di Vogue UK che le ha dedicato la cover di marzo. Una copertina in cui appare finalmente nei panni di madre. Mamme over 40: da Naomi Campbell a Gianna Nannini, la maternità dopo gli anta ... Leggi su iodonna (Di martedì 15 febbraio 2022) Unacon una bambina in braccio. Nulla di strano, se non fosse che quellaè Naomi Campbell, 51, che tiene fra le braccia la sua piccola nata nove mesi fa. La diva della moda ha posato per la prima volta con laper la cover di Vogue UK che le ha dedicato la cover di marzo. Una copertina in cui appare finalmente nei pdi madre. Mamme over 40: da Naomi Campbell a Gianna Nni, la maternità dopo gli anta ...

marattin : “Se ora finiamo la legislatura con Draghi a Chigi non è stato per una congiunzione astrale favorevole ma perché c’è… - capuanogio : #Marino spara a zero sull’arbitraggio di #AtalantaJuve e sbaglia: non era da rosso #Szczesny e non era rigore la re… - ferrarivany : Lunedi 21/02, dovrò sottopormi ad un nuovo intervento al piede.?? La notizia é stata come un fulmine a ciel sereno.… - smilypapiking : RT @marattin: “Se ora finiamo la legislatura con Draghi a Chigi non è stato per una congiunzione astrale favorevole ma perché c’è stata un’… - EleonoraMerigo : @LaPrimaManina Non ci sono ancora stata ma mi piacerebbe ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Non stata Sofia Goggia e Michela Moioli, argento di coppia alle Olimpiadi dopo il doppio oro di PyeongChang Moioli, fenomeno dello snowboardcross, non è stata molto costante in questa stagione, pur rimanendo sempre al top. Il ruolo di portabandiera (arrivato proprio dopo il forfait obbligatorio di Goggia) l'ha caricata di ulteriori aspettative e,...

LIVE Combinata nordica, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Iacopo Bortolas al comando nel salto ... è stata vinta da Vinzenz Geiger con una rimonta nel finale che rimarrà negli annali della disciplina e dei Giochi. I tecnici norvegesi hanno detto che se Riiber non fosse stato in condizione di ...

Naomi Campbell: "Non è stata adottata, questa è mia figlia" RaiNews Un anno e mezzo di carcere per l'ex avvocato che non voleva smettere la toga Cronaca - La sua iscrizione all'Ordine degli avvocati di Roma era stata revocata nel 2015 ma continuava a esercitare la .... La questione era finita davanti a un giudice che oggi l'ha condannato a un ...

"Senza progetti non arriveranno finanziamenti" In Regione fin dal 2016 era stata approvata una mozione pressoché unitaria ... perché come affermato da Realacci (parafrasando Seneca), "..... non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa ...

Moioli, fenomeno dello snowboardcross,molto costante in questa stagione, pur rimanendo sempre al top. Il ruolo di portabandiera (arrivato proprio dopo il forfait obbligatorio di Goggia) l'ha caricata di ulteriori aspettative e,...... èvinta da Vinzenz Geiger con una rimonta nel finale che rimarrà negli annali della disciplina e dei Giochi. I tecnici norvegesi hanno detto che se Riiberfosse stato in condizione di ...Cronaca - La sua iscrizione all'Ordine degli avvocati di Roma era stata revocata nel 2015 ma continuava a esercitare la .... La questione era finita davanti a un giudice che oggi l'ha condannato a un ...In Regione fin dal 2016 era stata approvata una mozione pressoché unitaria ... perché come affermato da Realacci (parafrasando Seneca), "..... non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa ...