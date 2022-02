L’Italia resta a Kiev. Non sarà chiusa la nostra Ambasciata in Ucraina. Di Maio: “L’unica via da percorrere è quella che porta alla pace e alla stabilità. La diplomazia è l’unica vera arma pacifica” (Di martedì 15 febbraio 2022) L’Ambasciata italiana a Kiev rimarrà aperta e operativa. Lo ha assicurato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio dopo i colloqui a Kiev con l’omologo ucraino, Dmytro Kuleba (qui il video). “l’unica via da percorrere – ha detto Di Maio – è quella che porta alla pace e alla stabilità. Sono convinto che per la crisi in atto esiste solo una soluzione diplomatica che metta fine alle tensioni ed eviti eventuali aggressioni”. Ucraina, Di Maio: “Esiste solo una soluzione diplomatica che metta fine alle tensioni ed eviti eventuali aggressioni” “L’Italia – ha aggiunto il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 15 febbraio 2022) L’italiana arimarrà aperta e operativa. Lo ha assicurato il ministro degli Esteri, Luigi Didopo i colloqui acon l’omologo ucraino, Dmytro Kuleba (qui il video). “via da– ha detto Di– èche. Sono convinto che per la crisi in atto esiste solo una soluzione diplomatica che metta fine alle tensioni ed eviti eventuali aggressioni”., Di: “Esiste solo una soluzione diplomatica che metta fine alle tensioni ed eviti eventuali aggressioni” “– ha aggiunto il ...

