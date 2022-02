La Corte boccia il referendum sull’eutanasia Cappato: «Ora disobbedienza civile» (Di martedì 15 febbraio 2022) Fine vita, la Corte Costituzionale ha giudicato inammissibile il quesito referendario. L’Associazione Luca Coscioni, promotrice del referendum, aveva raccolto un milione e 200 mila firme. Marco Cappato: «Brutta notizia per la democrazia» Leggi su corriere (Di martedì 15 febbraio 2022) Fine vita, laCostituzionale ha giudicato inammissibile il quesito referendario. L’Associazione Luca Coscioni, promotrice del, aveva raccolto un milione e 200 mila firme. Marco: «Brutta notizia per la democrazia»

Advertising

GiovaQuez : La Corte Costituzionale boccia il referendum sull’eutanasia legale: inammissibile - fattoquotidiano : INAMMISSIBILE La decisione della Consulta blocca il referendum per l'eutanasia legale @marcocappato “Brutta notizi… - MatteoDiLallo : RT @GiovaQuez: La Corte Costituzionale boccia il referendum sull’eutanasia legale: inammissibile - luvchinko2011 : RT @VincePastore: Il problema non è la Corte Costituzionale che boccia il #referendum sull'eutanasia, il problema è il Parlamento italiano… - mbgiuffrida : RT @mbgiuffrida: Cattive notizie sul fronte Referendum eutanasia. In controluce, nell’ordinanza che boccia richiesta di integrazione dei pr… -