Advertising

ilcorriereblog : 'La colonoscopia...'. Ora Crosetto smaschera i pm -

Ultime Notizie dalla rete : colonoscopia Ora

il Giornale

" Il prossimo step degli scoop giornalistici sarà la pubblicazione di una, che un PM avrà allegato agli atti per dimostrare che l'indagato aveva un tenore di vita eccessivo anche per il ...Il Presidente Biden ha dovuto svolgere per qualcheun rapido controllo medico e, dovendo effettuare una, è stato sottoposto ad un' anestesia totale , non potendo dunque esercitare ..."Il prossimo step degli scoop giornalistici sarà la pubblicazione di una colonoscopia, che un PM avrà allegato agli atti per dimostrare che l'indagato aveva un tenore di vita eccessivo anche per il ...TAGLIO DI PO - Una colonscopia eseguita in anestesia totale ... Stiamo parlando, comunque, di un paziente con una situazione clinica complessa», aveva sottolineato poche ore dopo il decesso avvenuto ...