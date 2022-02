Inclusione sociale, Borgo San Felice premiato per L’Orto e l’Aia (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Borgo San Felice, albergo diffuso a cinque stelle di proprietà del Gruppo Allianz a Castelnuovo Berardenga riceve un riconoscimento internazionale per il progetto di Inclusione sociale L’Orto e l’Aia nel Borgo, ideato e sviluppato dalla Fondazione Allianz Umana Mente con Borgo San Felice, in collaborazione con la Regione Toscana, il Comune di Castelnuovo Berardenga e il locale Comitato della Terza Età. Relais & Châteaux, associazione internazionale che riunisce hotel di charme e ristoranti gastronomici in tutto il mondo, ha assegnato il premio Sustainability Trophy 2022 a L’Orto e l’Aia nel Borgo con la seguente motivazione: esempio di eccellenza che “brilla per gli ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) –San, albergo diffuso a cinque stelle di proprietà del Gruppo Allianz a Castelnuovo Berardenga riceve un riconoscimento internazionale per il progetto dinel, ideato e sviluppato dalla Fondazione Allianz Umana Mente conSan, in collaborazione con la Regione Toscana, il Comune di Castelnuovo Berardenga e il locale Comitato della Terza Età. Relais & Châteaux, associazione internazionale che riunisce hotel di charme e ristoranti gastronomici in tutto il mondo, ha assegnato il premio Sustainability Trophy 2022 anelcon la seguente motivazione: esempio di eccellenza che “brilla per gli ...

