Il "modulo" contro il Green pass. Ma l'esperto smonta il foglio No vax

L'avvertimento arriva via mail in un modulo pdf: chiedere il Green pass viola le norme europee sul trattamento dei dati. Ma il Garante della privacy smaschera la fake news dei No Vax

Ultime Notizie dalla rete : modulo contro Il " modulo" contro il Green pass . Ma l'esperto smonta il foglio No vax Il modulo, recapitato in formato pdf, però, non si limita ad 'illuminare' i medici: si rivolge a una serie di categorie, dal bidello al ristoratore, al poliziotto, al portiere. Insomma, a chiunque ...

Djokovic: 'Preferisco rinunciare ai tornei piuttosto che vaccinarmi' 'Non sono mai stato contro la vaccinazione - ha sostenuto - Capisco benissimo che a livello globale ...non ero vaccinato o perché ho infranto le regole o perché ha fatto un errore compilando il modulo ...

Il modulo, recapitato in formato pdf, però, non si limita ad 'illuminare' i medici: si rivolge a una serie di categorie, dal bidello al ristoratore, al poliziotto, al portiere. Insomma, a chiunque ...