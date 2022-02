Il 6 di Scirea e qualsiasi ruolo serva | Danilo senatore oggi e domani | ' Qui sono felice'

(Di martedì 15 febbraio 2022) Al derby non ci sarà, il giallo rimediato a Bergamo farà scattare la squalifica in quanto già diffidato. Mail perdono di Allegri e dei suoi compagni di squadra lo ha voluto subito, con quel ...

Dopo aver spiegato in precedenza di aver scelto la maglia numero 6 in memoria di, e aver indossato qualche volta la fascia di capitano, il brasiliano è da considerare a tutti gli effetti un ...... Rosario che a centrocampo stringe la mano di Rivera, Mazzola, Zoff, Baresi,, Zico, Platinì, ... Questo è un altro principio fondamentale dello sport: quando finisce una gara,screzio ...Dopo aver spiegato in precedenza di aver scelto la maglia numero 6 in memoria di Scirea, e aver indossato qualche volta la fascia di capitano, il brasiliano è da considerare a tutti gli effetti un ...