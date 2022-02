«Ha abusato di un suo alunno minorenne e gli ha estorto 3.600 euro»: arrestato un ex professore (Di martedì 15 febbraio 2022) Un ex professore di 51 anni è accusato di violenza sessuale aggravata ed estorsione aggravata nei confronti di un suo alunno minorenne. L’uomo, residente nella provincia di Bari, è stato arrestato oggi, 15 febbraio, dai Carabinieri. I pm della Procura di Potenza stanno indagando su un episodio avvenuto nel 2016, quando il professore insegnava Diritto all’interno di un Istituto superiore di un comune nella provincia di Potenza. A quanto si apprende, ci sarebbero gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo, che è già stato condannato nel 2019 per due episodi simili, avvenuti nel 2006 e nel 2009 nella provincia di Bergamo. Dopo la condanna era stato interdetto dall’insegnamento. Nonostante questo, ha continuato a insegnare fino al 2021. La ricostruzione dei fatti Secondo l’accusa, l’uomo ... Leggi su open.online (Di martedì 15 febbraio 2022) Un exdi 51 anni è accusato di violenza sessuale aggravata ed estorsione aggravata nei confronti di un suo. L’uomo, residente nella provincia di Bari, è statooggi, 15 febbraio, dai Carabinieri. I pm della Procura di Potenza stanno indagando su un episodio avvenuto nel 2016, quando ilinsegnava Diritto all’interno di un Istituto superiore di un comune nella provincia di Potenza. A quanto si apprende, ci sarebbero gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo, che è già stato condannato nel 2019 per due episodi simili, avvenuti nel 2006 e nel 2009 nella provincia di Bergamo. Dopo la condanna era stato interdetto dall’insegnamento. Nonostante questo, ha continuato a insegnare fino al 2021. La ricostruzione dei fatti Secondo l’accusa, l’uomo ...

