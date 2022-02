"Green pass infame, la massima vergogna". 15 febbraio, Diego Fusaro sbrocca: fino a dove si spinge contro il certificato (Di martedì 15 febbraio 2022) Oggi, martedì 15 febbraio, il popolo no-vax e no-pss si raccoglie su Instagram dietro l'hashtag #Giornodellavergogna. Già, oggi entra in vigore l'obbligo di Green pass sul posto di lavoro per gli over-50, altimenti, senza vaccino, scatta la sospensione del servizio e anche quella dello stipendio. Occasione ghiottissima per l'intera galassa no-vax per sparare ad alzo zero. E se ne leggono di ogni: dalla "dittatura nazisanitaria" di un Alessandro Meluzzi che paragona quanto sta accadendo oggi al giorno della memoria (agghiacciante), a Maria Giovanna Maglie che definisce chi resta in silenzio "vermi come i ministri di Mario Draghi". Poi, ovviamente, un diluvio di meme delle "persone comuni", meme che mettono i brividi e disgustano, tra evocazione dei campi di concentramento, Auschwitz, nazismo e chi più ne ha più ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Oggi, martedì 15, il popolo no-vax e no-pss si raccoglie su Instagram dietro l'hashtag #Giornodella. Già, oggi entra in vigore l'obbligo disul posto di lavoro per gli over-50, altimenti, senza vaccino, scatta la sospensione del servizio e anche quella dello stipendio. Occasione ghiottissima per l'intera galassa no-vax per sparare ad alzo zero. E se ne leggono di ogni: dalla "dittatura nazisanitaria" di un Alessandro Meluzzi che paragona quanto sta accadendo oggi al giorno della memoria (agghiacciante), a Maria Giovanna Maglie che definisce chi resta in silenzio "vermi come i ministri di Mario Draghi". Poi, ovviamente, un diluvio di meme delle "persone comuni", meme che mettono i brividi e disgustano, tra evocazione dei campi di concentramento, Auschwitz, nazismo e chi più ne ha più ...

GuidoDeMartini : ?? SE ANCHE GENTILONI DEL PD si smarca dalle vaccinazioni obbligatorie, significa che la direzione del vento sta ver… - NicolaPorro : ?? Il piano di #Ricciardi per vaccini e #greenpass: 'Deve diventare la nuova normalità...' ???? - borghi_claudio : Ho il lievissimo sospetto che quanto stia tentando di fare non sia capito e non serva a nulla. Sapete che c'è di n… - xsoniadm : RT @borghi_claudio: @giulianol Faccio infine notare che la Lega è stato l'unico partito che in questo governo ha sempre tentato di allentar… - pinomaester : @GiorgiaMeloni @PSenaldi Da oggi l'Italia di fatto è fondata sul ricatto del green pass. -