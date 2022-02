Ginnastica, esordio nazionale per società campane in Serie A1, A2 e B (Di martedì 15 febbraio 2022) Ecco tutti i risultati dei Campionati nazionali di Serie A e B di Ginnastica Artistica maschile e femminile che si sono disputati al Pala Prometeo Estra di Ancona. Al Pala Prometeo Estra di Ancona si è disputata la prima prova dei Campionati nazionali di Serie A e B di Ginnastica Artistica maschile e femminile che Leggi su 2anews (Di martedì 15 febbraio 2022) Ecco tutti i risultati dei Campionati nazionali diA e B diArtistica maschile e femminile che si sono disputati al Pala Prometeo Estra di Ancona. Al Pala Prometeo Estra di Ancona si è disputata la prima prova dei Campionati nazionali diA e B diArtistica maschile e femminile che

Advertising

antonellaa262 : Ecco tutti i risultati dei Campionati nazionali di Serie A e B di Ginnastica Artistica maschile e femminile che si… - StabiaChannel : #Sport #Ginnastica, buono ad Ancona l'esordio dello Stabia in Serie B LEGGI LA NEWS: - StabiaChannel : #Sport #Ginnastica, buono ad Ancona l’esordio dello Stabia in Serie B LEGGI LA NEWS: - CoratoLiveIt : Ginnastica artistica, esordio d'oro per la piccola Giulia Strippoli - Nazione_Arezzo : La Ginnastica Petrarca è settima all’esordio nella B di artistica maschile -