GF Vip 6, Delia deride ancora Jessica: "Le puzzano le ascelle" (Di martedì 15 febbraio 2022) Ormai nella Casa è guerra aperta tra Delia Duran e Jessica Selassié dopo che la prima ha baciato Barù in confessionale col solo proposito di ferire la seconda, che da sempre ha un debole per lo chef di origini nobili. Per l'ennesima volta, dunque, la moglie di Alex Belli si è messa a sparlare di Jessica con l'amica Nathaly Caldonazzo, che sembra supportarla in tutti, e tra le risatine ha dichiarato che a Jessica puzzerebbero le ascelle. Il motivo, ovviamente, è che non si laverebbe abbastanza. La risposta di Nathaly è stata una risatina complice che ha mandato su tutte le furie il pubblico, in primis ovviamente i tantissimi fan di Jessica, una delle principali candidate alla vittoria.

