Forlì 4 | Napolitano avanza | Caruso dà forfait

(Di martedì 15 febbraio 2022) Nel primo di due consecutivi Challenger sui campi indoor del Villa Carpena il biellese elimina il portoghese Elias, n.8 del seeding, il siciliano, seconda testa di serie, costretto al ritiro per un infortunio alla schiena. Mercoledì debuttano Moroni e Arnaldi, già al 2° turno Pellegrino

Dopo due tentativi andati a vuoto, per pochi punti, questa volta Stefano Napolitano sfata il tabù del Carpena, sfrutta nel modo migliore la wild - card assegnatagli ed avanza nel Challenger Atp Forlì 3. E' stato ancora una volta un match sofferto per l'azzurro, ma questa ...