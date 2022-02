F1, presentazione Ferrari 2022: data, orario, diretta tv e streaming (Di martedì 15 febbraio 2022) La data, l’orario e la diretta per seguire live la presentazione della nuova monoposto della Ferrari in vista della stagione 2022. C’è tanta attesa per scoprire la nuova nata a Maranello: la F1-75, questo il suo nome, avrà il compito di far dimenticare i deludenti risultati degli anni passati, ora che la coppia formata da Charles Leclerc e Carlos Sainz ha dimostrato tanto talento. Come più volte sottolineato da Mattia Binotto, lo sviluppo della SF21, la vettura dello scorso anno, è stato sacrificato per concentrarsi fin da subito sul 2022, caratterizzato da ampi stravolgimenti. La presentazione avverrà giovedì 17 febbraio alle ore 14:00, e sarà visibile attraverso un sito web creato per l’occasione. Al momento, inoltre, non è stata comunicata ... Leggi su sportface (Di martedì 15 febbraio 2022) La, l’e laper seguire live ladella nuova monoposto dellain vista della stagione. C’è tanta attesa per scoprire la nuova nata a Maranello: la F1-75, questo il suo nome, avrà il compito di far dimenticare i deludenti risultati degli anni passati, ora che la coppia formata da Charles Leclerc e Carlos Sainz ha dimostrato tanto talento. Come più volte sottolineato da Mattia Binotto, lo sviluppo della SF21, la vettura dello scorso anno, è stato sacrificato per concentrarsi fin da subito sul, caratterizzato da ampi stravolgimenti. Laavverrà giovedì 17 febbraio alle ore 14:00, e sarà visibile attraverso un sito web creato per l’occasione. Al momento, inoltre, non è stata comunicata ...

