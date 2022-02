Eutanasia, referendum dichiarato inammissibile dalla Corte costituzionale (Di martedì 15 febbraio 2022) La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il quesito che chiede di depenalizzare l'omicidio del consenziente. Questo il comunicato della Consulta: «La Corte... Leggi su ilmattino (Di martedì 15 febbraio 2022) Lahail quesito che chiede di depenalizzare l'omicidio del consenziente. Questo il comunicato della Consulta: «La...

Advertising

robertosaviano : In queste ore la Corte costituzionale decide per i #Referendum. Si tratta di temi con ricadute concrete: giustizia,… - marcocappato : Nel giudizio di ammissibilità sui #Referendum non sono in gioco solo i singoli temi (#eutanasia, #cannabis e… - pietroraffa : ??= = = Referendum: Consulta, inammissibile quesito eutanasia (AGI) Brutta, bruttissima notizia #Referendum - AndreaPecchia1 : Per la #Consulta il #Referendum sull'#eutanasialegale è inammissibile. L'ennesima occasione persa per rendere quest… - Rebu991 : Bella Merda. -