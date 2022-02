Ercolano, luogotenente della Municipale e geometra risolvevano abusi edilizi in cambio di denaro: arrestati (Di martedì 15 febbraio 2022) Su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, i Carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata hanno eseguito un?ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari... Leggi su ilmattino (Di martedì 15 febbraio 2022) Su delega del ProcuratoreRepubblica di Napoli, i Carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata hanno eseguito un?ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari...

