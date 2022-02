Ercolano, abusi edilizi sanati in cambio di denaro: 2 arresti (Di martedì 15 febbraio 2022) Cronaca di Napoli: un Luogotenente della Polizia Municipale di Ercolano e un geometra sono ai domiciliari. I Carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, su richiesta della Seconda Sezione della Procura della Repubblica, Leggi su 2anews (Di martedì 15 febbraio 2022) Cronaca di Napoli: un Luogotenente della Polizia Municipale die un geometra sono ai domiciliari. I Carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare deglidomiciliari emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, su richiesta della Seconda Sezione della Procura della Repubblica,

