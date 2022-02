Conte: "Superbonus? Non si discute. Ci ha fatto diventare locomotiva d'Europa. Sì a controlli" (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 febbraio 2022 "Superbonus è misura che è stata un elemento trainante della crescita economica, la crescita si deve a questa misura. Se ci sono truffe e frodi il Movimento è in prima linea sui ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 febbraio 2022 "è misura che è stata un elemento trainante della crescita economica, la crescita si deve a questa misura. Se ci sono truffe e frodi il Movimento è in prima linea sui ...

Advertising

ilfoglio_it : Il M5s ha attaccato Draghi e Franco affermando che la gran parte delle truffe sulla cessione dei crediti fiscali no… - fattoquotidiano : Superbonus, Conte: “Casus belli nella maggioranza? Non è possibile, misura che ha fatto da traino per la crescita d… - Felix68852709 : RT @fattoquotidiano: Superbonus, Conte: “Casus belli nella maggioranza? Non è possibile, misura che ha fatto da traino per la crescita del… - Marcell78225090 : RT @fattoquotidiano: Superbonus, Conte: “Casus belli nella maggioranza? Non è possibile, misura che ha fatto da traino per la crescita del… - SoniaLaVera : RT @fattoquotidiano: Superbonus, Conte: “Casus belli nella maggioranza? Non è possibile, misura che ha fatto da traino per la crescita del… -