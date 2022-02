(Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ stata Susy, un pittbull antidroga dal fine fiuto, ad accorgersi che T.G., napoletana di 40 anni, si era recata alcon un suoneldicon addosso 12 grammi di. Lo rende noto, il neo segretario provinciale dell’Osapp Tommaso De Lia. Il conduttore del, Claudio Riccardi, con il coordinamento del responsabile del servizio antidroga Antonio Pace e dei colleghi Salvatore Tiglio, Michele Spirito e Giuseppe Cupo, hanno subito bloccato la signora che successivamente è stata. Secondo Luigi Castaldo, vice segretario regionale dell’Osapp in Campania, “si tende sempre a sminuire eventi critici o episodi del genere da parte di chi non comprende l’importanza della ...

Advertising

Tg3web : Potrebbe essere vicina ad una svolta la crisi ucraina. Il Ministro degli esteri russo in un colloquio con Putin ha… - fattoquotidiano : Ucraina, nervi tesi ma Kiev invita i suoi cittadini alla calma. Oggi Putin parla con Marcon, domani il colloquio co… - petergomezblog : Ucraina, secondo gli Usa la Russia è pronta ad invadere. Mosca: “Solo propaganda”. Kiev invita alla calma. Domani c… - CordioliMirco : RT @38grammi: @Ardito98731919 @luigidimaio Ma immagginamo Putin che fa colloquio con di maio sulla situazione ucraina già le risate pre inc… - anteprima24 : ** #Colloquio con parente nel #Carcere di ##Benevento, #Cane fiuta #Hashish: denunciata 40enne **… -

Ultime Notizie dalla rete : Colloquio con

La Germania chiede alla Russia di ritirare le truppe dal confinel' Ucraina . Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri di Berlino Annalena Baerbock , nel giorno ... Al termine delPutin - ...Sarebbe stato unbello, di solidarietà al giovane e alla famiglia. Il padre del minorenne ... 'Fatti come questo sono da stigmatizzaretutte le forze, da condannare senza se e senza ma. È ...Al centro del colloquio, le attività e le iniziative che il CAI metterà ... per la montagna quale patrimonio da difendere anche in termini di sostenibilità, con interventi non sporadici ma strutturali ...Secondo quanto trapela dalla delegazione tedesca, Scholz non si sottoporrà al test molecolare anti Covid russo prima del colloquio, come richiesto dal Cremlino. Il cancelliere effettuerà invece il ...