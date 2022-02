Brutte notizie per Mou, il giocatore salterà le prossime due partite! (Di martedì 15 febbraio 2022) In arrivo pessime notizie per Mou e per la Roma. È infatti notizia di pochi istanti fa dello stop di una pedina molto importante nello scacchiere giallorosso. Il giocatore ultimamente stava trovando il suo spazio, soprattutto a gara in corso. Mou lo apprezza per la sua duttilità, in grado di giocare sia come seconda punta e come esterno offensivo, ma anche come esterno a tutta fascia. Ora però dovrà adattarsi in un altro modo: il suo infortunio è stato confermato. Pessime notizie per Mou: la Roma perde il suo attaccante! Mou, Roma, El Shaarawy La Roma non sta convincendo in campionato. I suoi tifosi dall’arrivo di Mou si aspettavano ben altro: lottare per le primissime posizioni, se non addirittura per la vittoria dello Scudetto. L’attuale settimo posto però supera le peggiori attese: nessuno si sarebbe aspettato un campionato ... Leggi su rompipallone (Di martedì 15 febbraio 2022) In arrivo pessimeper Mou e per la Roma. È infatti notizia di pochi istanti fa dello stop di una pedina molto importante nello scacchiere giallorosso. Ilultimamente stava trovando il suo spazio, soprattutto a gara in corso. Mou lo apprezza per la sua duttilità, in grado di giocare sia come seconda punta e come esterno offensivo, ma anche come esterno a tutta fascia. Ora però dovrà adattarsi in un altro modo: il suo infortunio è stato confermato. Pessimeper Mou: la Roma perde il suo attaccante! Mou, Roma, El Shaarawy La Roma non sta convincendo in campionato. I suoi tifosi dall’arrivo di Mou si aspettavano ben altro: lottare per le primissime posizioni, se non addirittura per la vittoria dello Scudetto. L’attuale settimo posto però supera le peggiori attese: nessuno si sarebbe aspettato un campionato ...

