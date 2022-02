Book of Ra: quando il gioco incontra lo storytelling (Di martedì 15 febbraio 2022) Da sempre le slot machine sono uno dei giochi da casinò che riveste più fascino e che attira più giocatori. E non a caso. Si tratta infatti di un mix vincente di azzardo e storytelling, rendendole nel contempo un momento ludico ma anche di intrattenimento, con grafiche e immagini che nel tempo sono diventati veri e propri simboli facilmente riconoscibili anche dai meno appassionati. In un primo momento ad attirare i frequentatori dei casinò vero le slot machine era la semplicità del gioco che non richiedeva particolari capacità o abilità strategiche ma che consentiva comunque di divertirsi e intrattenersi. Le prime slot machine sono nate già a fine Ottocento: allora bastava azionare la leva meccanica per avere sullo schermo delle combinazioni, alcune della quali vincenti. I primi soggetti erano molto semplici, immagini di frutta e verdura più simboli che ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 15 febbraio 2022) Da sempre le slot machine sono uno dei giochi da casinò che riveste più fascino e che attira più giocatori. E non a caso. Si tratta infatti di un mix vincente di azzardo e storytelling, rendendole nel contempo un momento ludico ma anche di intrattenimento, con grafiche e immagini che nel tempo sono diventati veri e propri simboli facilmente riconoscibili anche dai meno appassionati. In un primo momento ad attirare i frequentatori dei casinò vero le slot machine era la semplicità delche non richiedeva particolari capacità o abilità strategiche ma che consentiva comunque di divertirsi e intrattenersi. Le prime slot machine sono nate già a fine Ottocento: allora bastava azionare la leva meccanica per avere sullo schermo delle combinazioni, alcune della quali vincenti. I primi soggetti erano molto semplici, immagini di frutta e verdura più simboli che ...

