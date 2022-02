Ancona, muore a 16 anni durante l'apprendistato (Di martedì 15 febbraio 2022) Giuseppe Lenoci ha perso la vita in un incidente automobilistico. La vicenda ha riaperto le polemiche sull’alternanza scuola - lavoro Leggi su vanityfair (Di martedì 15 febbraio 2022) Giuseppe Lenoci ha perso la vita in un incidente automobilistico. La vicenda ha riaperto le polemiche sull’alternanza scuola - lavoro

Advertising

eziomauro : Ancona, muore a 16 anni in un incidente stradale durante lo stage. Bianchi, alla notizia, lascia un convegno… - fattoquotidiano : Aveva 16 anni. Studiava in un centro di formazione professionale della Regione Marche e stava facendo uno stage nel… - Corriere : Un 16enne morto in un incidente stradale durante lo stage - oknosureddit : Ancona, muore a 16 anni in un incidente stradale durante lo stage. Bianchi, alla notizia, lascia un convegno… - anpicl : A meno di un mese di distanza da Lorenzo Parelli muore ad #Ancona un altro ragazzo per l'alternanza scuola-lavoro.… -