Alex Belli, nella notte tutta la verità a Delia Duran: “È successo quando ero fuori” (Di martedì 15 febbraio 2022) Alex Belli di nuovo nella Casa. nella 41esima puntata del GF Vip 6 l’attore è tornato dai suoi ex coinquilini e soprattutto da Delia Duran e Soleil Sorge. La prima infastidita e preoccupata, la seconda al settimo cielo dopo averlo rivisto. Gli altri concorrenti? Stesse reazioni: alcuni sono sembrati felici di rivederlo, altri un po’ straniti. Soprattutto quando sono venuti a sapere che non è lì per una visita temporanea. Alex Belli resterà per qualche settimana ma Alfonso Signorini ha subito annunciato che dormirà lontano dai suoi compagni e non con Delia o Soleil. La moglie, tra l’altro, ha fatto sapere di non voler condividere la notte con lui. Ma dopo la puntata i due hanno avuto un confronto in ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 febbraio 2022)di nuovoCasa.41esima puntata del GF Vip 6 l’attore è tornato dai suoi ex coinquilini e soprattutto dae Soleil Sorge. La prima infastidita e preoccupata, la seconda al settimo cielo dopo averlo rivisto. Gli altri concorrenti? Stesse reazioni: alcuni sono sembrati felici di rivederlo, altri un po’ straniti. Soprattuttosono venuti a sapere che non è lì per una visita temporanea.resterà per qualche settimana ma Alfonso Signorini ha subito annunciato che dormirà lontano dai suoi compagni e non cono Soleil. La moglie, tra l’altro, ha fatto sapere di non voler condividere lacon lui. Ma dopo la puntata i due hanno avuto un confronto in ...

Advertising

GrandeFratello : Alex Belli è pronto a ritornare nella Casa ?? Cosa succederà? In attesa della puntata di stasera, ecco qualche antic… - trash_italiano : FRANCESCA CIPRIANI E ALEX BELLI A #CEPOSTAPERTE. IS THIS IL METAVERSO? - GrandeFratello : Dayane ha conosciuto Alex Belli? Per lei è il tipo giusto per Soleil? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in… - arcibal_a : Alex Belli è di un'altra categoria...quella Top. Ha talento...sa parlare...è un artista e ha coraggio. A differenza… - BennoCesc91 : Mio cugino fonte attendibile dice che si tratta di uno tra Alex Belli e Franck Kessie -