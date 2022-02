Ucraina, è una crisi solo mediatica? Segui la diretta con Peter Gomez (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il conflitto è davvero un’ipotesi reale? Il commento in diretta streaming con il direttore Peter Gomez e il giornalista del Fattoquotidiano.it Gianni Rosini L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il conflitto è davvero un’ipotesi reale? Il commento instreaming con il direttoree il giornalista del Fattoquotidiano.it Gianni Rosini L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

lauraboldrini : Sostengo l’iniziativa: oltre al lavoro diplomatico è importante promuovere una manifestazione che coinvolga tutte l… - luigidimaio : Ho presieduto questo pomeriggio una riunione operativa all’Unità di Crisi della Farnesina sulla situazione in… - PaoloGentiloni : #Ucraina significa “sul limite”. Ecco, quel limite non va superato. Negoziare, parlarsi, lavorare per ridurre le te… - TheDocReQ : RT @BMastrotta: La marina è pronta per andare in Ucraina e cominciare una guerra contro la Russia. - MartinezAlpino : RT @tempoweb: Come impediamo la guerra In Ucraina? Con una bella manifestazione del Pd… -