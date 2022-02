Tornano le proteste: l'Italia teme la "rivolta" dei cinquantenni (Di lunedì 14 febbraio 2022) Dopo il Canada, convogli della libertà in azione anche in Europa. E in Nuova Zelanda i No green pass sfidano anche il ciclone Leggi su ilgiornale (Di lunedì 14 febbraio 2022) Dopo il Canada, convogli della libertà in azione anche in Europa. E in Nuova Zelanda i No green pass sfidano anche il ciclone

taehyungyeonta : RT @Tg3web: Manifestazione a Milano, gli studenti tornano in piazza. Dopo le proteste per l'alternanza scuola-lavoro, oggi per le modifiche… - Open_gol : Tornano i cortei dei No Green pass del sabato - TuttoSuMilano : RT @Tg3web: Manifestazione a Milano, gli studenti tornano in piazza. Dopo le proteste per l'alternanza scuola-lavoro, oggi per le modifiche… - giusyutano : RT @Tg3web: Manifestazione a Milano, gli studenti tornano in piazza. Dopo le proteste per l'alternanza scuola-lavoro, oggi per le modifiche… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Manifestazione a Milano, gli studenti tornano in piazza. Dopo le proteste per l'alternanza scuola-lavoro, oggi per le modifiche… -