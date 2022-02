Si torna in pista, ma quest'anno per sciare serve l'assicurazione (Di lunedì 14 febbraio 2022) Dopo due anni di restrizioni e di divieti finalmente si torna in montagna e, anche se il clima tutt'altro che invernale non ha ancora regalato grandi nevicate, le piste da sci sono prese d'assalto. Ad ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 14 febbraio 2022) Dopo due anni di restrizioni e di divieti finalmente siin montagna e, anche se il clima tutt'altro che invernale non ha ancora regalato grandi nevicate, le piste da sci sono prese d'assalto. Ad ...

Ultime Notizie dalla rete : torna pista Si torna in pista, ma quest'anno per sciare serve l'assicurazione Dopo due anni di restrizioni e di divieti finalmente si torna in montagna e, anche se il clima tutt'altro che invernale non ha ancora regalato grandi nevicate, le piste da sci sono prese d'assalto. Ad accogliere sciatori e turisti le nuove regole sulla ...

Atletica, Marcell Jacobs torna in pista a Liévin ... la medaglia d'oro di Tokyo 2020 nei 100 metri e nella staffetta 4 100 sarà di nuovo impegnato in pista il prossimo giovedì 17 febbraio sulla pista di Liévin, in Francia , dove sarà presente per il ...

