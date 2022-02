Santos Escobar | “Vorrei Rey o Dominik Mysterio ad NXT 2 0”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Negli ultimi mesi ad NXT 2.0 non abbiamo potuto solamente ammirare delle nuove e giovani superstar che potrebbero essere lanciate, in futuro come top name in WWE, ma anche la presenza di nomi illustri provenienti dal main roster nello show. Come quelle di AJ Styles, che ha avuto una faida e un incontro, poi vinto, proprio in quel di NXT 2.0 contro Grayson Waller e più recentemente abbiamo visto presentarsi anche Dolph Ziggler che sembra aver puntato con decisione l’NXT Championship di Bron Breakker. Un bene per NXT 2.0 Le apparizioni di superstar esperte e di un certo calibro come Styles e Ziggler hanno sicuramente aiutato NXT 2.0, soprattutto in questa fase di rebranding, ad elevarsi ed è sicuramente un bene per lo show. E’ dello stesso avviso anche, intervistato da PWInsider e che stanotte andrà a lottare contro Bron ...