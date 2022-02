Quando nasce il figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro? La coppia più amata del GF Vip stasera torna nella Casa (Di lunedì 14 febbraio 2022) Clizia Incorvaia è incinta del secondo figlio dopo la nascita della piccola Nina avuta da Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni. Paolo Ciavarro diventerà padre per la prima volta dopo aver conosciuto la sua dolce metà al Grande Fratello Vip. Quando nasce il figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro? Proprio oggi, nella prima serata... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 14 febbraio 2022)è incinta del secondodopo la nascita della piccola Nina avuta da Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni.diventerà padre per la prima volta dopo aver conosciuto la sua dolce metà al Grande Fratello Vip.ildi? Proprio oggi,prima serata... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

AlexBazzaro : Per me potete vestirvi da palombari o apicoltori. La vostra ipocondria deciderete voi come curarla. Il problema nas… - giocarmon : °°-- La speranza è nata - Stelle cadenti, lucciole danzanti, punti luminosi vicini e distanti, quando una luce da… - FPB_0 : RT @Arypigliate: Buon San Valentino a tutti gli innamorati e a chi sta ancora aspettando che cupido gli scocchi una freccia tra le scapole… - OriettasRecipes : RT @LaConsiglieria: #SanValentino ...quando entri e ti #innamori, quando ti siedi e nasce una #storia ?? #aperouge #SanMarino #salmoneecavo… - blogtivvu : Quando nasce il figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro? La coppia più amata del GF Vip stasera torna nella Cas… -