Pioggia e anche neve sopra i 700 metri

Come sarà il cielo di Bergamo a San Valentino? Risponde Andrea Bosoni del Centro meteo lombardo. ANALISI GENERALE Nella mattina di lunedì una debole perturbazione atlantica raggiungerà il nord Italia, portando piogge diffuse, anche se con accumuli non importanti, e deboli nevicate a quote collinari, a tratti anche in pianura, fino alla mattina di martedì. Le temperature subiranno un progressivo calo molto marcato nei primi due giorni della settimana. Lunedì 14 febbraio 2022 Tempo Previsto: Condizioni iniziali di cielo molto nuvoloso o coperto su gran parte della Lombardia, ma senza precipitazioni; dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio deboli piogge in estensione da ovest verso est, prime nevicate sulle Alpi e Prealpi oltre 800 metri e fino a quote collinari sull'Oltrepò Pavese, con quota neve in progressivo ...

