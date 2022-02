Olimpiadi invernali 2022: i risultati di oggi 14 febbraio in diretta (Di lunedì 14 febbraio 2022) Decima giornata alle Olimpiadi invernali in corso di svolgimento a Pechino. Nessuna medaglia per il momento per la spedizione azzurra. Da registrare però l'ottimo quinto posto nella danza su ghiaccio ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Decima giornata allein corso di svolgimento a Pechino. Nessuna medaglia per il momento per la spedizione azzurra. Da registrare però l'ottimo quinto posto nella danza su ghiaccio ...

Advertising

Eurosport_IT : Charlène Guignard e Marco Fabbri sono meravigliosi! ?? Gli azzurri chiudono la gara Olimpica con 205.07 punti raggi… - Coninews : PIETROOOOOOOO! ?? Con la seconda piazza ottenuta al photo finish Pietro #Sighel stacca il biglietto per la FINALE n… - Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Via libera del Tas, la 15enne pattinatrice russa Kamila Valieva può continuare a gareggiare alle Oli… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: PECHINO 2022 | Via libera del Tas, la 15enne pattinatrice russa Kamila Valieva può continuare a gareggiare alle Olimpiadi… - serenel14278447 : Olimpiadi invernali di Pechino, le gare e i risultati di oggi 14 febbraio: Goggia domani c’è. Il no di Brignone a M… -