Obbligo Green pass | Ricciardi | il Virus Circola | per Ora è Necessario

Advertising

ladyonorato : “L’obbligo v4cc11nale è illegittimo perché non c’è sicurezza sugli effetti di ciò che si somministra”: analisi del… - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Scattano le restrizioni decise 40 giorni fa, prima del crollo dei casi. Gli altri Paesi riaprono e… - MediasetTgcom24 : Locatelli prolunga il Green pass e l'obbligo vaccinale: 'Restino anche dopo l'estate' - luisa13371193 : RT @LucioMalan: Vergogna! Il Governo vuole emergenza infinita. Comincio a pensare che veramente il loro obiettivo sia eliminare il gruppo d… - PorporaCristina : RT @SecolodItalia1: Ricciardi e l’idea “cinese” del controllo dei cittadini: obbligo di Green Pass tutto l’anno sia la normalità https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Obbligo Green

"Penso e spero che con il 31 marzo e la fine dello stato di emergenza, si superino divieti, obblighi, restrizioni,pass, superpass". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini in diretta su Radio Rtl 102.5. Alla domanda se si auspicherebbe il superamento di tutti i limiti previsti, Salvini ha confermato aggiungendo: ...CORONAVIRUS Superpass, ecco come ottenere la Certificazione verde - GUIDAPer tutto questo 2022 “obbligo e Green Pass vanno mantenuti. Siamo ancora in un anno di passaggio. Va visto cosa succederà ad ottobre per capire se il virus si ripresenterà e con quale veemenza, così ...L’obbligo del Super Green Pass è in vigore almeno fino al 15 giugno, ma i politici sono divisi tra chi vorrebbe cancellare gli obblighi più restrittivi già al 31 marzo e chi, invece, li difende ...