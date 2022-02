Monobob | Pechino 2022 | Kaillie Humphries conquista la medaglia d’oro davanti a Meyers-Taylor e de Bruin! 15a Andreutti

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 febbraio 2022)entra nella storia dello sport e fa sua la primain assoluto delsotto i Cinque Cerchi. La statunitense, infatti, vince la gara d’esordio di questa specialità ai Giochi Olimpici di, con una prestazione straordinaria e quattro manche, sostanzialmente, dominate. Per la nativa di Calgary, in Canada, arriva la quartaolimpica, la terzaed è la prima atleta a centrare un titolo con due Nazioni differenti. Kaiilie, che nella quarta e ultima manche poteva gestire un vantaggio amplissimo, scende comunque in maniera impeccabile e chiude con un complessivo di 4:19.27. Alle sue spalle a 1.54, per una doppietta a stella e strisce, la connazionale Elana ...