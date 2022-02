Michele Riondino e Lucrezia Guidone alla prese con tradimenti e Fedeltà (Di lunedì 14 febbraio 2022) Fedeltà, la serie Netflix tratta dal romanzo di Marco Missiroli, e disponibile dal 14 febbraio, mette al centro questa domanda: «A chi dobbiamo la nostra Fedeltà, agli altri o a noi stessi?». Vi avvisiamo, senza spoiler, che non esiste una sola risposta Leggi su vanityfair (Di lunedì 14 febbraio 2022), la serie Netflix tratta dal romanzo di Marco Missiroli, e disponibile dal 14 febbraio, mette al centro questa domanda: «A chi dobbiamo la nostra, agli altri o a noi stessi?». Vi avvisiamo, senza spoiler, che non esiste una sola risposta

Advertising

comehomenelI : ma michele riondino..... su questa serie o film netflix non ho capito... sono interessata.... molto - MadMassit : Abbiamo intervistato #MicheleRiondino, #LucreziaGuidone e gli altri talenti di #Fedeltà @NetflixIT #CarolinaSala… - 95_addicted : RT @micene_return: Nel giorno di S.Valentino sbarca su @NetflixIT #fedelta, un sentimental drama tratto dal best seller di Marco Missiroli.… - CIAfra73 : RT @micene_return: Nel giorno di S.Valentino sbarca su @NetflixIT #fedelta, un sentimental drama tratto dal best seller di Marco Missiroli.… - Paoletta_F : #Fedeltà, la nuova serie di Netflix con Michele Riondino e Lucrezia Guidone -