Marino: «Szczesny andava espulso, fortunatamente Marelli non arbitra più» (Di lunedì 14 febbraio 2022) Per la seconda volta di seguito, Gian Piero Gasperini ha disertato le interviste post partita. Lo ha fatto contro la Fiorentina e, ancora una volta, ieri, contro la Juventus. Al suo posto, ai microfoni di Dazn, si è presentato il direttore generale dell’Atalanta, Umberto Marino che, ancora una volta, si è scagliato contro la direzione arbitrale. E contro Marelli, l’ex arbitro che commenta le azioni di campo per Dazn e che ieri non ha ritenuto da rosso l’intervento in uscita di Szczesny. «fortunatamente Marelli non arbitra più e commenta secondo un suo regolamento. Abbiamo una visione completamente diversa: quello è un fallo da espulsione e in più c’è anche un mani di De Ligt che è da rigore. Commentiamo gli episodi per quello che sono e per come vengono registrati ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 14 febbraio 2022) Per la seconda volta di seguito, Gian Piero Gasperini ha disertato le interviste post partita. Lo ha fatto contro la Fiorentina e, ancora una volta, ieri, contro la Juventus. Al suo posto, ai microfoni di Dazn, si è presentato il direttore generale dell’Atalanta, Umbertoche, ancora una volta, si è scagliato contro la direzionele. E contro, l’ex arbitro che commenta le azioni di campo per Dazn e che ieri non ha ritenuto da rosso l’intervento in uscita di. «nonpiù e commenta secondo un suo regolamento. Abbiamo una visione completamente diversa: quello è un fallo da espulsione e in più c’è anche un mani di De Ligt che è da rigore. Commentiamo gli episodi per quello che sono e per come vengono registrati ...

Advertising

capuanogio : #Marino spara a zero sull’arbitraggio di #AtalantaJuve e sbaglia: non era da rosso #Szczesny e non era rigore la re… - Gazzetta_it : Gasperini non parla, furia Marino: 'Szczesny da rosso e c'era un rigore per noi' - cmdotcom : #Atalanta, Marino ancora polemico: 'Riaprite il regolamento, #Szczesny e De Ligt sono da rosso e rigore'… - Fprime86 : RT @LeonettiFrank: Diffido sempre dei dirigenti che vanno in tv e lanciano accuse pesanti all'arbitro.. Per di più chiedendo il rosso per S… - ciromagliulo26 : RT @capuanogio: #Marino spara a zero sull’arbitraggio di #AtalantaJuve e sbaglia: non era da rosso #Szczesny e non era rigore la respinta d… -