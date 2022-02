(Di lunedì 14 febbraio 2022) Sono due learrestate in zona La, nella capitale. La coppia, un 23enne e un 45enne romani, è stata colta mentre cedeva a una terza persona un involucro, che poi si è scoperto contenere una dose di. Questi è stato segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo come assuntore di droghe, mentre i due sono stati arrestati per spaccio e detenzioni ai fini di spaccio. su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : La Rustica: Carabinieri bloccano lo scambio di cocaina, in manette 2 persone -

Ultime Notizie dalla rete : Rustica Carabinieri

Il Corriere della Città

Li ho avuti in parrocchia, ragazzi in branco dallaa Tor Tre Teste, a fare chiasso, ... Isono disponibili, vengono a prendere qualche nome, ma null'altro possono fare. E infatti ......In viale Oxford sono quindi arrivati i vigili del fuoco con la squadra 1oa de La, la 21a di Frascati e l'autobotte ab10, assieme agli agenti della polizia locale di Roma Capitale,...Sono due le persone arrestate in zona La Rustica, nella capitale. La coppia, un 23enne e un 45enne romani, è stata colta mentre cedeva a una terza persona un involucro, che poi si è scoperto contenere ...Il fatto risale a mercoledì scorso, quando l'uomo si è recato in una cucina rustica che si trova nei pressi della ... un'ambulanza del 118 e i carabinieri. Le condizioni del pensionato sono apparse ...