Il terrorismo Isis rinasce in Siria e Iraq, i rischi per l’Europa e per l’Italia (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nell'interminabile guerra Siriana sono gli ex jihadisti, per lo più Siriani, a indirizzare anche l'attività dei jihadisti stranieri, che probabilmente attraverseranno il vicino confine turco e torneranno in Europa L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nell'interminabile guerrana sono gli ex jihadisti, per lo piùni, a indirizzare anche l'attività dei jihadisti stranieri, che probabilmente attraverseranno il vicino confine turco e torneranno in Europa L'articolo proviene da Firenze Post.

yenisey74 : @k_killkenny La Russia è stata determinante per sconfiggere il terrorismo ed in Siria combatteva l'Isis. Di certo n… - AnacletoMitrag2 : Vi ricordate il periodo in cui andava di moda il terrorismo®, quando i camion del Mossa...dell'isis si scagliavano… - umberto_cocco : RT @insideoverita: Preoccupa la prospettiva di assistere a una lotta interna all'Isis dopo la morte di Al Qurayshi: allarme anche in Europa… - insideoverita : Preoccupa la prospettiva di assistere a una lotta interna all'Isis dopo la morte di Al Qurayshi: allarme anche in E… - Rojname_com : Lo spettro di una guerra civile interna all'Isis -