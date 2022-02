Il nunzio apostolico in Ucraina: ”Preghiamo per la pace ogni giorno di più, Paese abituato al conflitto” (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Una preghiera per la pace, tutti i giorni. Una preghiera che è anche interconfessionale, perché i venti di guerra che soffiano sull’Ucraina riguardano tutti. Il nunzio apostolico in Ucraina, Visvaldas Kulbokas, spiega all’Adnkronos come ”in ogni liturgia, in ogni sacra messa in Ucraina, ci sia una preghiera speciale per la pace”. La chiesa ”greco cattolica si dedica a questa preghiera già da otto anni, ma nell’ultimo periodo si è rafforzata”. E, come spiega il religioso, ora ”è anche interconfessionale. Una preghiera continua, tutti i giorni”. Ricordando l’appello di Papa Francesco a pregare per l’Ucraina, Kulbokas ha detto che si tratta di ”un invito rivolto a tutti i Paesi e non solo un invito a ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Una preghiera per la, tutti i giorni. Una preghiera che è anche interconfessionale, perché i venti di guerra che soffiano sull’riguardano tutti. Ilin, Visvaldas Kulbokas, spiega all’Adnkronos come ”inliturgia, insacra messa in, ci sia una preghiera speciale per la”. La chiesa ”greco cattolica si dedica a questa preghiera già da otto anni, ma nell’ultimo periodo si è rafforzata”. E, come spiega il religioso, ora ”è anche interconfessionale. Una preghiera continua, tutti i giorni”. Ricordando l’appello di Papa Francesco a pregare per l’, Kulbokas ha detto che si tratta di ”un invito rivolto a tutti i Paesi e non solo un invito a ...

