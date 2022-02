I Los Angeles Rams hanno vinto il Super Bowl dopo avere puntato tutto sul presente e non sul futuro

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 14 febbraio 2022) INGLEWOOD, California - Lo sport oggi preferisce guardare ale sembra dimenticare il. La squadra di baseball dei Baltimore Orioles, per fare un esempio preso da un altro grande universo del professionismo sportivo, dice ai fan di aspettare almeno 5 anni prima di vedere i propri beniamini veramente competitivi. I colossi dell’NBA puntano così tanto sulla lotteria dei draft da considerare, ormai, la sconfitta come parte necessaria di un processo più lungo. L'accusa principale che l'ex allenatore dei Dolphins, Brian Flores, ha mosso alla NFL nella sua causa della scorsa settimana è che gli sono state offerte tangenti per perdere le partite in modo che i Dolphins potessero ottenere una scelta più alta al draft, l’evento annuale durante il quale le 32 squadre della National Football League selezionano i giocatori provenienti dai college. ...