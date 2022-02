Green Pass, Sileri apre: “Rimodulazione può essere necessaria. Prima però via mascherine e rivedere norme per positivi asintomatici” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Parlare di eliminazione del certificato vaccinale è “prematuro”, ma una “Rimodulazione può essere necessaria”. Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri si sbilancia aprendo alla possibilità che si proceda a un alleggerimento della lista di attività possibili solo per chi ha completato il ciclo di vaccinazione o è guarito dal Covid. “Sicuramente il Green Pass non può essere qualcosa di eterno, non è un Passaporto che ha la durata di 10 anni. Certo non lo farei ora, oggi è francamente prematuro”, premette ma precisa: “Osserviamo i dati, vediamo se nascono nuove varianti altrove nel mondo e proseguiamo con la campagna per la terza dose e poi una rivalutazione potrà essere fatta”. In sostanza, spiega il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Parlare di eliminazione del certificato vaccinale è “prematuro”, ma una “può”. Il sottosegretario alla Salute Pierpaolosi sbilanciando alla possibilità che si proceda a un alleggerimento della lista di attività possibili solo per chi ha completato il ciclo di vaccinazione o è guarito dal Covid. “Sicuramente ilnon puòqualcosa di eterno, non è unaporto che ha la durata di 10 anni. Certo non lo farei ora, oggi è francamente prematuro”, premette ma precisa: “Osserviamo i dati, vediamo se nascono nuove varianti altrove nel mondo e proseguiamo con la campagna per la terza dose e poi una rivalutazione potràfatta”. In sostanza, spiega il ...

