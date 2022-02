Freestyle, Silvia Bertagna in finale nello slopestyle a Pechino 2022. Video: la run dell’azzurra (Di lunedì 14 febbraio 2022) Silvia Bertagna si è qualificata per la finale di domani nel freeski slopestyle alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L’azzurra è entrata con due ottime run, facendo segnare l’ottavo punteggio complessivo, e cioè il 68.90 della seconda. Due performance, le sue, molto simili per compostezza dal punto di vista tecnico, con l’aggiunta di un 180° nella seconda, fattore che di certo non è stato secondario. L’appuntamento per lei è fissato per questa notte quando, in Italia, saranno le 2:30. Freestyle, Pechino 2022: Silvia Bertagna conquista la finale nello slopestyle, fuori Nakab Il dato da considerare maggiormente è che Bertagna fa ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022)si è qualificata per ladi domani nel freeskialle Olimpiadi Invernali di. L’azzurra è entrata con due ottime run, facendo segnare l’ottavo punteggio complessivo, e cioè il 68.90 della seconda. Due performance, le sue, molto simili per compostezza dal punto di vista tecnico, con l’aggiunta di un 180° nella seconda, fattore che di certo non è stato secondario. L’appuntamento per lei è fissato per questa notte quando, in Italia, saranno le 2:30.conquista la, fuori Nakab Il dato da considerare maggiormente è chefa ...

