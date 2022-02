Fedeltà | su Netflix in streaming da oggi

Advertising

David_c05 : Fedeltà, recensione: tradimento e inganno nella nuova mini serie Netflix - SoloUnaScia : RT @NetflixIT: Pensavate che “Fedeltà” di Marco Missiroli sarebbe rimasto solamente sulla carta? Beh non è così, preparatevi perché Fedeltà… - infoitcultura : Fedeltà, la conferenza stampa della nuova serie tv di Netflix Italia - infoitcultura : Fedeltà, su Netflix la serie italiana che parla di relazioni e desiderio: Incontro con gli autori e il cast - infoitcultura : Fedeltà, il tradimento nella serie targata Netflix. L'intervista ai protagonisti -

Ultime Notizie dalla rete : Fedeltà Netflix

M Social Magazine

, la nuova limited series italiana diin 6 episodi, liberamente tratta dall'omonimo romanzo di Marco Missiroli, sbarca in streaming a partire da oggi 14 febbraio 2022! Ambientata tra ...Dubbi. Sono quelli che macchiano la serenità di una coppia, ma anche i nostri pensieri mentre scriviamo la recensione di, non del tutto convinti dalla nuova miniserie italianacomposta da sei episodi, che arriva in catalogo il 14 febbraio. Una scelta spiazzante e quasi da controprogrammazione da parte ...