Ed ecco anche la prima molestia sessuale nel metaverso di Meta

(Di lunedì 14 febbraio 2022) La vicenda si è verificata – ed è stata raccontata – il 21 dicembre 2021. In fase di testing di Horizon Worlds – la piattaforma diche sarà una sorta di anticamera rispetto al progetto diche la società di Mark Zuckerberg punta a costruire – la ricercatrice Nina Jane Patel (chiamata dalla stessaa sperimentare ildella società) ha denunciato di aver subito, con il suo avatar, molestie sessuali sessanta secondi dopo essere entrata nel mondo virtuale di Horizon. In un articolo su medium.com ha raccontato la vicenda: il suo avatar è stato aggredito da 4 avatar maschili (tutti con voce maschile, è stato specificato), che hanno iniziato a rivolgerle frasi moleste e a toccarla (stiamo parlando sempre di un confronto tra avatar). LEGGI> ...

NicolaPorro : L’emergenza sanitaria volge al termine: merito dei vaccini o del fatto che Omicron è meno pericolosa? Ecco la rispo… - DantiNicola : @LaStampa @guetta_en Per chi vuole riascoltare anche il suo contributo a Renew Europa su @radioleopoldait ecco il l… - borghi_claudio : Ecco il nostro emendamento passato al Senato nonostante il parere contrario del Governo. Il Palio quest'anno si fa!… - silviasan_s : RT @Marfisamon: Kat tu mi hai delusa anche più di Cassie,ecco l'ho detto. Capricciosa e anche codarda,bravaaa ??????#Euphoria - LaVarcaDiNoe : Ecco, vi volevo dire che i bambini colgono tutto, anche le sfumature che alla maggior parte dei 'grandi' sfuggono.… -

Ultime Notizie dalla rete : ecco anche

Corriere dello Sport

... descritte dai ricercatori simili a suoni di trombetta, riferisce Cecere che nel suo articolo sull'Almanacco della Scienza indicaun video: (Spugne in regalo,i rituali di corteggiamento ...'Il sistema dell'allertamento - precisa Lavevaz, che èassessore ad interm all'Ambiente - è uno dei problemi fondamentali della protezione civile a tutti i livelli, quindi il fatto di avere già ...Volendo, si può provare anche a rinegoziare la tariffa con il proprio fornitore. Passare dal mercato tutelato a quello libero può essere vantaggioso. Per farlo bisogna sottoscrivere un nuovo ...Ecco le alternative Se il nerazzurro non dovesse farcela rimangono ... Quello più certo del suo posto dovrebbe essere Dzeko a segno anche contro il Napoli. Ballottaggio per Lautaro e Sanchez, con il ...