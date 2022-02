È stato arrestato in Spagna il cugino di Saman Abbas (Di lunedì 14 febbraio 2022) Lunedì, grazie a un mandato di arresto europeo, la polizia spagnola ha arrestato a Barcellona Nomanulhaq Nomanulhaq, il cugino 35enne di Saman Abbas, la ragazza pachistana scomparsa da casa a fine aprile vicino a Reggio Emilia, in Italia. Come i genitori e un altro Leggi su ilpost (Di lunedì 14 febbraio 2022) Lunedì, grazie a un mandato di arresto europeo, la polizia spagnola ha arrea Barcellona Nomanulhaq Nomanulhaq, il35enne di, la ragazza pachistana scomparsa da casa a fine aprile vicino a Reggio Emilia, in Italia. Come i genitori e un altro

