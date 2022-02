Csm, sette in corsa per guidare la procura di Palermo: ci sono Viola e De Lucia. Prestipino non ha fatto domanda (Di lunedì 14 febbraio 2022) sono sette i magistrati corrono per essere nominati procuratore capo di Palermo. Dopo la vittoria di Francesco Lo Voi nella delicatissima – e lunghissima – corsa al vertice della procura di Roma, i termini per presentare domanda e candidarsi alla guida dell’ufficio inquirente siciliano sono scaduti ieri. Proverà a tornare a Palermo da capo, dunque, Maurizio de Lucia, attualmente alla guida della procura di Messina, per anni pm alla dda di Palermo e poi alla Direzione nazionale Antimafia. Tenterà di tornare a Palermo – dove ha fatto il gip e il pm anche Marcello Viola, procuratore generale di Firenze, in passato al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022)i magistrati corrono per essere nominatitore capo di. Dopo la vittoria di Francesco Lo Voi nella delicatissima – e lunghissima –al vertice delladi Roma, i termini per presentaree candidarsi alla guida dell’ufficio inquirente sicilianoscaduti ieri. Proverà a tornare ada capo, dunque, Maurizio de, attualmente alla guida delladi Messina, per anni pm alla dda die poi alla Direzione nazionale Antimafia. Tenterà di tornare a– dove hail gip e il pm anche Marcellotore generale di Firenze, in passato al ...

Advertising

ilSicilia : #Cronaca #candidati Csm: sette candidati a Procuratore capo a Palermo e quattro a Catania - Giuseppeiacobe3 : …Mattarella dimentica di essere stato capo del Csm nei sette anni precedenti, avrebbe dovuto rifiutare il bis doven… - Mary35999509 : RT @mgdj56: Ha avuto, da presidente del #CSM, sette anni di tempo per mettere in riga la #Magistratura, specialmente dopo lo #ScandaloPalam… - magma1961 : @micor55 @matteorenzi Si è accorto ora che la Giustizia è un problema? Ma non è stato il presidente della Repubblic… -