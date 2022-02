Chi è Alex Belli: carriera, successo e vita privata (Di lunedì 14 febbraio 2022) Alex Belli, attore e personaggio televisivo italiano, concorrente squalificato dal Grande Fratello Vip, nella puntata di questa sera, 14 febbraio 2022, in onda su Canale 5 in prima serata, potrebbe rientrare nella casa, attraversando di nuovo la famosa porta rossa. Alex Belli, pseudonimo di Alessandro GaBelli è nato Parma, il 22 dicembre 1982. E’ principalmente noto per aver interpretato il ruolo di Jacopo Castelli nella soap opera di Canale 5 CentoVetrine. A Parma la famiglia gestisce un allevamento di cavalli. Appassionato pianista, agli studi da geometra affianca quelli in Composizione musicale e Canto recitativo al Conservatorio di Musica Arrigo Boito, diplomandosi. Impara anche a suonare vari strumenti di musica rock e pop, e per un breve periodo lavora da speaker radiofonico. La ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 14 febbraio 2022), attore e personaggio televisivo italiano, concorrente squalificato dal Grande Fratello Vip, nella puntata di questa sera, 14 febbraio 2022, in onda su Canale 5 in prima serata, potrebbe rientrare nella casa, attraversando di nuovo la famosa porta rossa., pseudonimo di Alessandro Gaè nato Parma, il 22 dicembre 1982. E’ principalmente noto per aver interpretato il ruolo di Jacopo Castelli nella soap opera di Canale 5 CentoVetrine. A Parma la famiglia gestisce un allevamento di cavalli. Appassionato pianista, agli studi da geometra affianca quelli in Composizione musicale e Canto recitativo al Conservatorio di Musica Arrigo Boito, diplomandosi. Impara anche a suonare vari strumenti di musica rock e pop, e per un breve periodo lavora da speaker radiofonico. La ...

