C’è Posta per te, la Littizzetto umilia Alex Belli “Datti una calmata …” (Di lunedì 14 febbraio 2022) È andata in onda nella serata di sabato 12 febbraio 2022 su Canale 5 una nuova, emozionante e a tratti divertente puntata di C’è Posta per te. La puntata in questione si è aperta con la presenza in studio della simpaticissima Luciana Littizzetto che ha mandato la Posta a tre persone e tra queste due erano ex protagonisti del GF Vip 6. Stiamo parlando di preciso di Francesca Cipriani in compagnia del fidanzato Alessandro e poi ancora del tanto discusso attore Alex Belli. Proprio quest’ultimo può essere considerato il protagonista assoluto dell’ edizione del GF Vip ancora in corso, e proprio durante la puntata di C’è Posta per te non sono mancate le frecciatine nei suoi confronti da parte della Littizzetto. Alex Belli nello studio di ... Leggi su cityroma (Di lunedì 14 febbraio 2022) È andata in onda nella serata di sabato 12 febbraio 2022 su Canale 5 una nuova, emozionante e a tratti divertente puntata di C’èper te. La puntata in questione si è aperta con la presenza in studio della simpaticissima Lucianache ha mandato laa tre persone e tra queste due erano ex protagonisti del GF Vip 6. Stiamo parlando di preciso di Francesca Cipriani in compagnia del fidanzato Alessandro e poi ancora del tanto discusso attore. Proprio quest’ultimo può essere considerato il protagonista assoluto dell’ edizione del GF Vip ancora in corso, e proprio durante la puntata di C’èper te non sono mancate le frecciatine nei suoi confronti da parte dellanello studio di ...

Advertising

kfriedstripper : @indecisissimo @chapmns tu non hai idea dell’amore infinito che mia madre ha provato per emma lei voleva incontrarl… - zettai_Ari : RT @LuceeNatalina: No vi prego ,La Littizzetto a C'è posta per te ,dice al pubblico :' vi siete vaccinati ? La seconda ,la terza ? ' .Schi… - Paolamano51Lg : RT @lovemehow_: il postino di c’è posta per te: #gfvip #miriangels - Frances18647641 : RT @lovemehow_: il postino di c’è posta per te: #gfvip #miriangels - lovemehow_ : il postino di c’è posta per te: #gfvip #miriangels -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Posta C'è posta per te diretta 12 febbraio: Littizzetto show su Alex Belli e Francesca Cipriani Marida Caterini