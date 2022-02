Assegno unico e universale, cosa succede in caso di ISEE difforme o sbagliato? (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’Assegno unico e universale è la misura che sostituirà, dal prossimo 1 marzo, tutte le altre esistenti per quanto concerne i contributi a sostegno della famiglia. E’ universale perché, da questo momento in poi, viene a cadere il requisito del reddito da contribuente (come era valido, invece, per gli assegni del nucleo familiare, i famosi ANF dei dipendenti) in favore di un welfare universalmente riconosciuto, ossia aperto a tutti coloro che hanno figli a carico fino ai 21 anni di età. E’ unico perché andrà a sostituire tutti gli altri bonus esistenti: dall’Assegno di maternità al bonus figli minori. La misura, ormai lanciata, vede nel 2022 la sua prima sperimentazione effettiva, sebbene vi siano alcuni dubbi sugli effetti che avrà sul welfare familiare: molto probabilmente tenderà, ... Leggi su fmag (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’è la misura che sostituirà, dal prossimo 1 marzo, tutte le altre esistenti per quanto concerne i contributi a sostegno della famiglia. E’perché, da questo momento in poi, viene a cadere il requisito del reddito da contribuente (come era valido, invece, per gli assegni del nucleo familiare, i famosi ANF dei dipendenti) in favore di un welfare universalmente riconosciuto, ossia aperto a tutti coloro che hanno figli a carico fino ai 21 anni di età. E’perché andrà a sostituire tutti gli altri bonus esistenti: dall’di maternità al bonus figli minori. La misura, ormai lanciata, vede nel 2022 la sua prima sperimentazione effettiva, sebbene vi siano alcuni dubbi sugli effetti che avrà sul welfare familiare: molto probabilmente tenderà, ...

