Ancona, muore a 16 anni durante lo stage in un incidente stradale: era sul furgoncino della ditta (Di lunedì 14 febbraio 2022) Un ragazzo di appena sedici anni è morto in un incidente stradale a Serra de Conti, un piccolo comune della provincia di Ancona nelle Marche. Il 16enne si trovava a bordo... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 14 febbraio 2022) Un ragazzo di appena sediciè morto in una Serra de Conti, un piccolo comuneprovincia dinelle Marche. Il 16enne si trovava a bordo...

Ultime Notizie dalla rete : Ancona muore Muore a 16 anni in un incidente stradale durante lo stage "È morto un altro studente in stage, in provincia di Ancona. Aveva 16 anni. Non è passato neanche un mese dalla morte di Lorenzo Parelli ", afferma in una nota il Fronte della Gioventù Comunista. "...

Muore a 16 anni durante uno stage a causa di un incidente stradale ad Ancona Ancona, 14 febbraio 2022 - E' un ragazzo di 16 anni della provincia di Fermo che stava facendo uno stage la vittima dell'incidente avvenuto questa mattina nella provincia di Ancona, a Serra de' Conti. Il ragazzino era passeggero su un autocarro che si è schiantatato contro un albero . Il sedicenne stadiava in una centro di formazione professionale in regione e stava ...

